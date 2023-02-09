Самые красивые фигуристки ЧЧК-2023

Собрали представительниц и одиночного катания, и парного, и танцев на льду.

Лоранс Фурнье Бодри (Канада, танцы на льду)

Лоранс вместе с партнёром Николаем Сёренсеном будет бороться за самые высокие места в танцах на льду на этом турнире.

Изабелла Гамес (Филиппины, парное катание)

Партнёрша Александра Коровина родилась в США, однако её родители с Филиппин, поэтому Изабелла и представляет эту страну на соревнованиях.

Мэдисон Чок (США, танцы на льду)

После ухода пары Хаббелл/Донохью Мэдисон и её партнёр Эван Бэйтс стали первой парой США. Этот ЧЧК станет для пары домашним.

Амбер Гленн (США, женское одиночное катание)

На прошлом своём ЧЧК в 2020 году Амбер заняла девятое место. Спустя три года американка попробует улучшить результат.

Лия Перейра (Канада, парное катание)

Лия выступает параллельно и в парном катании, и в женском одиночном. Пробиться на главные старты одной ей не удалось, но в паре с Треннтом Мишо – пожалуйста.

Маржори Лажуа (Канада, танцы на льду)

Маржори Лажуа и Захари Лага участвовали в ЧЧК один раз, в свой первый взрослый сезон. В 2020 году они стали пятыми.

Мисато Комацубара (Япония, танцы на льду)

Наилучший результат пары Мисато Комацубара/Тим Колето на ЧЧК – девятое место в сезоне-2018/2019.

Шиюэ Ван (Китай, танцы на льду)

В 2020 году пара Шиюэ Ван/Синьюй Лю остановилась в шаге от пьедестала ЧЧК. На этом же турнире пара установила личный рекорд: 196,75 балла.

Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko! Смотри прямую трансляцию.