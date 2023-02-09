Собрали представительниц и одиночного катания, и парного, и танцев на льду.
Лоранс вместе с партнёром Николаем Сёренсеном будет бороться за самые высокие места в танцах на льду на этом турнире.
Партнёрша Александра Коровина родилась в США, однако её родители с Филиппин, поэтому Изабелла и представляет эту страну на соревнованиях.
После ухода пары Хаббелл/Донохью Мэдисон и её партнёр Эван Бэйтс стали первой парой США. Этот ЧЧК станет для пары домашним.
На прошлом своём ЧЧК в 2020 году Амбер заняла девятое место. Спустя три года американка попробует улучшить результат.
Лия выступает параллельно и в парном катании, и в женском одиночном. Пробиться на главные старты одной ей не удалось, но в паре с Треннтом Мишо – пожалуйста.
Маржори Лажуа и Захари Лага участвовали в ЧЧК один раз, в свой первый взрослый сезон. В 2020 году они стали пятыми.
Наилучший результат пары Мисато Комацубара/Тим Колето на ЧЧК – девятое место в сезоне-2018/2019.
В 2020 году пара Шиюэ Ван/Синьюй Лю остановилась в шаге от пьедестала ЧЧК. На этом же турнире пара установила личный рекорд: 196,75 балла.
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