Почему награждают сразу четырёх фигуристов?

Это может быть связано со сложной системой отбора на чемпионат США. Первая ступень – региональные соревнования, откуда на следующий этап отбираются по четыре фигуриста. Второй этап – секциональные турниры, откуда также отбираются по четверо.