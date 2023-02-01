Медаль за четвертое место в фигурке – что это такое?

Рассказываем о давней традиции на чемпионате США.

Где в фигурном катании награждают за четвёртое место?

На чемпионате США оловянной медалью награждают спортсмена (спортсменов), занявшего четвёртое место.

Оловянная медаль – на самом деле не оловянная?

За четвёртое место награждают медалью из пьютера: это сплав олова с некоторыми другими металлами (это могут быть медь, сурьма, свинец или что-то ещё).

Сколько лет этой традиции?

Медалями из пьютера на чемпионате США начали награждать ещё в 1921 году. Первую подобную награду получил одиночник Крис Кристенсон. Более-менее активно оловянные медали начали вручаться в середине XX века.

Почему награждают сразу четырёх фигуристов?

Это может быть связано со сложной системой отбора на чемпионат США. Первая ступень – региональные соревнования, откуда на следующий этап отбираются по четыре фигуриста. Второй этап – секциональные турниры, откуда также отбираются по четверо.

Помимо этого, четверых фигуристов рассматривают в качестве кандидатов на главные старты сезона.

Кто из топ-фигуристов получал оловянную медаль?

В разные годы обладателями награды за четвертое место становились Винсент Чжоу, Эшли Вагнер, Адам Риппон, Джейсон Браун, Алиса Лью.