Как русские берут медали в США

Дети наших эмигрантов захватили фигурное катание в Америке!

Малинин, Торгашев, Наумов — на мужском пьедестале

Сразу три фигуриста с русскими фамилиями взяли медали в мужском одиночном катании. Правда, в США, помимо золота, серебра и бронзы, вручается ещё медаль из пьютера — за четвёртое место.

Илья Малинин стал чемпионом США

Сын бывших российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, выступавших за Узбекистан, феерит в США. В этом сезоне Илья первым в истории исполнил четверной аксель, а теперь официально стал первым номером своей сборной.

Эндрю Торгашев — с бронзой

Это первая медаль национального чемпионата в карьере спортсмена. Сын бывших советских фигуристов Илоны Мельниченко и Артёма Торгашева теперь поедет на чемпионат мира.

Максим Наумов — с медалью из пьютера

Наумов, как и Торгашев, впервые попал на пьедестал чемпионата США. Сын чемпионов мира в парном катании из России Евгении Шишковой и Вадима Наумова заработал путёвку на чемпионат четырёх континентов.

Призёр с русской фамилией в парном катании

Даниэль Тюменцев вместе с Соней Барам взял медаль из пьютера. Родители фигуриста — тренер по фигурному катанию Анна Тарасова и инженер Андрей Тюменцев.

Сын российских олимпийских чемпионов взял бронзу

Энтони Пономаренко, выступающий в танцах на льду с Кристиной Каррейрой, родился в семье Марины Климовой и Сергея Пономаренко — знаменитых российских фигуристов. В этом году Энтони и Кристина попытаются вновь взять медаль на чемпионате четырёх континентов (в их активе уже есть бронза).

Ученица русских тренеров — чемпионка США

У Изабо Левито нет русских корней, но она с детства тренируется под руководством специалистов из России — Юлии и Вячеслава Кузнецовых, работающих в Филадельфии. Так что и у этой медали есть «русский след».