Фигуристы от души постарались и приготовили очень интересные номера для гала-шоу в Эспоо. Фигуристка из Швейцарии даже попыталсь переплюнуть Камилу Валиеву, примерив образ Уэнсдей!
Эстонка Нина Петрыкина появилась на льду в тёмном плаще с капюшоном и вампирскими клыками.
Сбросив плащ, Нина осталась в кожаной юбке и бордовой кофте. Готическое настроение девушки усиливалось на протяжении всей программы.
Финский одиночник Валттер Виртанен забавно обыграл тот факт, что в 35 лет до сих пор выступает на стартах. На гала-шоу он вышел в маске старика, держась за спину и с трудом перебирая ногами.
Но уже вскоре Валттер избавился от маски, а заодно и от бесформенной клетчатой рубашки. В белой майке он зажёг под ликование трибун.
Но этого фигуристу тоже было мало, и он расстался с майкой. Превосходный пресс и могучий торс отлично смотрелись, когда он катался в кораблике.
Представительница Польши Екатерина Куракова разыграла целый спектакль под саундтрек из «Пиратов Карибского моря». Отпив из бутылки жидкость, подозрительно напоминавшую ром, она выкатилась на лёд в чёрной накидке.
Немного пошатавшись, спортсменка скинула накидку и осталась в белой блузке с пышными рукавами, корсете и юбке брусничного цвета. Озорной танец девушки и игра с кинжалом никого не оставили равнодушными.
Итальянская пара Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини откатала романтичную историю, но запомнилась больше всего невероятно короткая юбка партнёрши.
Кевин Аймоз здорово катался, пока его неожиданно не окатил водой из ведра Маттео Риццо! Хорошо, что француз успел вовремя раскрыть зонтик.
Это происшествие заметно взбодрило Аймоза. Он снял чёрную кофту и устроил нижний брейк в белой майке.
Повеселить публику захотели и французские парники Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо. В образе двух Чарли Чаплинов спортсмены устроили комедийное выяснение отношений.
Евгения даже спустила штаны с партнёра! И хотя Жоффре быстро подтянул их обратно, зрители успели оценить его весёлые семейные трусы с утятами.
Луна осталась верна роли роковой обольстительницы.
В чёрном обтягивающем комбинезоне с максимально глубоким вырезом и блестящем лифчике бельгийка устроила вихрь огненной страсти.
16-летняя одиночница из Швейцарии не побоялась примерить на себя нашумевший образ Уэнсдей, который ранее безупречно воплотила Камила Валиева.
Девушка очень старалась и в целом смотрелась неплохо, но переплюнуть Камилу ей не удалось.
Анастасия Губанова отметила своё чемпионство очень крутой показалкой. Нарядившись в гламурный розовый костюмчик, она буквально вжилась в образ знаменитой куклы.
Настя кокетливо заигрывала с залом и размахивала пушистыми помпонами чирлидерши.