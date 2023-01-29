Главный европейский старт поразил полётом дизайнерской мысли в костюмах фигуристов. В борьбе за медали в ход пошло всё: дерзкий леопардовый принт, буйство красок, смелый декор и даже попугайские мотивы.
Платье максимально жёлтого цвета с декором в виде воздушных шариков! Екатерина Куракова, выступающая за Польшу, как всегда, выделилась среди всех участниц.
Латвийский одиночник Денис Васильев порадовал рубашкой с необычным принтом в короткой программе.
Латвийские танцоры тоже отличились. Люк Расселл/Аурелия Иполито зажигали в очень смелых нарядах.
Миа Каролине Риса Гомес из Норвегии, видимо, вдохновилась Александрой Трусовой и перевоплотилась в героиню комиксов.
Немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан впечатлили геометрией линий не только в произвольном танце, но и в костюмах.
Поясок пауэрлифтера пригодился французу Кевину Аймозу, чтобы стать в произвольной программе бойцом из Древнего Рима.
Антонина Дубинина, представляющая Сербию, изрядно оголилась в короткой, но только наполовину.
А вот Луна Хендрикс из Бельгии обнажилась максимально. И правда: зачем скрывать шикарную фигуру?
Парники из Франции Камий Ковалёв/Павел Ковалёв катались в короткой, как хищники. Леопардовое платье партнёрши намекало, что шутки с ними опасны.
Устрашать соперников звериным мотивом решили и немецкие танцоры Дженнифер Янсе ван Ренсбург/Беньямин Штеффан.
В костюме крутого самурая швейцарский фигурист Лукас Бричги отвоевал бронзу чемпионата Европы.
Жозефин Тальегор из Швеции отрывалась в произвольной под Элвиса Пресли в блестящем платье с пояском в розовый горошек.
Юная фигуристка из Бельгии Нина Пинзаррон очаровала всех воздушным платьем с розой на белом воротничке.
Представитель Германии Никита Старостин раскрасил чемпионат Европы яркой рубашкой.
Рубашка итальянца Маттео Риццо в произвольной неожиданно напомнила настенный коврик из советской квартиры.
Дырки, градиент, отпечатки рук на штанах и пачка — венгерские танцоры Мария Игнатьева/Даниил Семко отлично повеселились в своём танце.
Что-то явно не так было с драпировкой на лифе у Николь Шотт из Германии.
Испанец Томас-Льоренс Гуарино Сабате оделся в произвольной с иголочки и утеплился шарфом.
Воланы на манжетах, кокетка с рюшами и узорчатые рукава стали изюминкой наряда голландки Линдсай ван Зюндерт в произвольной программе.
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