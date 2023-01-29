Самые необычные костюмы на чемпионате Европы

Главный европейский старт поразил полётом дизайнерской мысли в костюмах фигуристов. В борьбе за медали в ход пошло всё: дерзкий леопардовый принт, буйство красок, смелый декор и даже попугайские мотивы.