Успех с первого сезона в новой сборной

В составе сборной Грузии Губанова дебютировала в сезоне-2021/2022 и тут же попала на все главные старты. Настя стала 7-й на чемпионате Европы, 6-й на чемпионате мира и 11-й на Олимпиаде в Пекине.