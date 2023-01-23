Про Софью Муравьёву

«Посмотрите на эту девочку: она такая длинная, такая высокая, с хорошей очень фигурой, нет ни грамма на ней лишнего. И это очень сложно, когда у тебя нет ничего, с чего худеть. Тебе всё время нужно следить за своим питанием с детских лет и не позволять себе буквально ничего. Потому что не пойдёт аксель, не пойдет четверной. Будут травмы».