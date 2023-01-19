В новогодние праздники многие спортсменки катались в ледовых шоу и заслужили отдых. Загитова, Трусова и Косторная отправились погреться на солнышке и порадовали жаркими фото с курортов.
После успешных гастролей шоу «Аленький цветочек» в Дубае Алина устроила себе мини-отпуск. Холодный лёд она сменила на открытый бассейн, а тяжёлый костюм – на невесомую пляжную кофточку.
Олимпийская чемпионка наслаждалась тёплой водичкой, пребывая в полной гармонии души и тела.
Помимо солнечных ванн у бассейна, Алина отлично провела время на яхте.
«Я наслаждаюсь этим моментом», — призналась фигуристка у себя в соцсетях.
Закончив выступления в шоу «Снегурочка» и «Лебединое озеро», Русская ракета решила сменить зиму на лето. Выбор пал на Дубай, куда она поехала без Марка Кондратюка.
Отсутствие рядом любимого не помешало Саше насладиться отдыхом. «Кусочек лета» захватил её соцсети.
В зелёном купальнике и с красными волосами девушка напоминала настоящую русалку. Будто Ариэль из сказки попала в реальность.
Приятное Саша совмещала с полезным. Например, пока загорала, читала книжку.
Королева квадов не могла провести каникулы без прыжков и запечатлела этот момент на память.
Алёна, как всегда, отличилась. Местом для каникул избрала далёкую Кубу.
Свежая травма руки не испортила фигуристке отдых. Тем более поехала она туда вместе с партнёром Георгием Куницей.
Море, солнце и песок помогли Алёне максимально расслабиться после сложностей прошлого года.
На фотографиях спорстменка сияет улыбкой и выглядит очень счастливой.