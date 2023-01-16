Выйдет ли пара Косторная/Куница на старты?

«Ей это интересно, ей это нравится, но речь пока идет только о ледовых шоу. Сейчас ребята уехали на отдых. Про старты пока речи нет, была подготовка к шоу, с чем Алена справилась», – отметила Бетина Попова в разговоре с «РИА Новости».