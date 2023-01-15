Побег Милохина в Дубай

Ну а о втором скандале, случившемся при участии Медведевой и Милохина, вы не могли не слышать. Даня бросил Женю прямо посреди проекта, уехав на отдых в Дубай: «Я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, всё нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла».