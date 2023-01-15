Прошедший сезон телепроекта оказался богат не только на яркие номера, но и на резонансные события.
Из-за смерти актрисы Инны Чуриковой московский часовой пояс не увидел итоговый выпуск: сетку эфира изменили.
Новый «Ледниковый период» прошёл под лозунгом «Снова вместе». Его концепция предполагала, что в проект вернутся фигуристы и артисты, которые уже принимали участие в нём.
Однако были в проекте и новички. Неожиданно в списках участников оказались Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин — спортсмены, которые ещё не завершили спортивную карьеру.
Сенсацией стало и то, что некоторые пары вернулись старыми составами: Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников, Евгения Медведева и Даня Милохин. С именами вторых связано несколько скандалов на «Ледниковом периоде».
Первый случился во время съёмок второго выпуска телепроекта. Александра Степанова, впервые вошедшая в состав жюри, раскритиковала Женю: «По технике вопросов нет абсолютно, но хотелось видеть Женю немножечко в программе. Она где-то на что-то отвлекалась». Остальные судьи с фигуристкой не согласились.
Затем Степанова оценила более высокими баллами дуэт Ивана Букина (своего партнёра) и Аллы Михеевой, который выступил слабее, и навлекла на себя гнев Ильи Авербуха.
«Вы, Александра, знаете, что такое соревнования и что такое несправедливое судейство. Понимаю, что здесь сидит Ванечка Букин — родной, любимый. Но нельзя ставить Медведевой и Милохину оценку ниже, а другой паре выше только за то, что там Ваня катается. Если вы пришли в жюри, то должны нести ответственность за то, что ставите», — сказал Авербух.
Затем, когда подопечным Ильи ставили не наивысшие баллы, Алексей Ягудин шутил: «Скорую в студию для Авербуха!»
Ну а о втором скандале, случившемся при участии Медведевой и Милохина, вы не могли не слышать. Даня бросил Женю прямо посреди проекта, уехав на отдых в Дубай: «Я просто устал. У меня не хватает сил, я не вижу смысла, для чего и почему я это делаю. Я считаю, всё нужно делать с любовью. А если любви к делу нет, то делать его нет смысла».
Ни Медведева, ни Авербух рук после этой ситуации не опустили и бросились на поиски нового партнёра. На следующие съёмки после ухода Дани они пришли в худи с надписью «Усталость — это иллюзия».
В итоге помочь Жене вызвался актёр Фёдор Федотов, выигравший прошлый «Ледниковый период» в паре с Татьяной Волосожар. В интервью «Чемпионату» фигуристка призналась, что будет благодарна Федотову до конца жизни. Пара заняла второе место — это лучший результат Медведевой в проекте.
А Милохин записал дисс на Первый канал под названием «Изи На», в котором признался в любви Медведевой: «Женька, я love тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты и я на льду — это было красиво».
Сенсационным стало участие в «Ледниковом периоде» Марата Башарова, у которого давний конфликт с постоянным членом жюри Татьяной Тарасовой — во время их встречи в шоу Андрея Малахова знаменитый тренер отказалась сидеть с актёром за одним столом.
В «Ледниковом периоде» Марат попытался уладить разногласия с Татьяной Анатольевной, подарив ей букет. И, кажется, удалось. Тарасова не топила пару Башарова и Домниной, благодаря чему они лидировали вплоть до последнего выпуска.
Падение в финале лишило Марата и Оксану шансов на победу — они стали третьими. А выиграли сенсационно Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. За кулисами этого точно никто не ожидал!
Одним из шокирующих событий сезона стало падение Татьяны Тотьмяниной. Фигуристка рухнула на лёд вместе с партнёром и получила болезненную травму колена – со льда её унесли на руках. К счастью, повреждение оказалось не очень серьёзным, и уже на следующий день Тотьмянина вернулась на съёмки. Авербух назвал её героем.
Конечно, много шума навели ведущие: в этом году к Алине Загитовой и Алексею Ягудину присоединилась Анна Щербакова. На протяжении всего проекта девочек сравнивали друг с другом – не в пользу чемпионки Пхёнчхана. Ренат Лайшев даже сказал, что «московская дикция Анны лучше, чем у Алины».
Однако Загитова не стала принимать слова президента «Самбо-70» близко к сердцу и вместе с Щербаковой и Медведевой записала ироничное видео, в котором Аня и Женя посвящают её в москвичку.
Отдельного упоминания стоит промо телепроекта, которое получилось слишком уж сексуализированным. Например, в одном из рекламных видео Милохин разрЕзал бретельку на платье девушки, после чего она осталась голой. Затем Даня укрыл её своим пиджаком. По словам Ильи Авербуха, промо занимается Первый канал, и он к этому никакого отношения не имеет.
«Развязка телепроекта получилась драматичной! Но атмосфера в финале была очень праздничная».