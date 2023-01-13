Противостояние сильнейших одиночниц? Может быть, реванш прошлогодних капитанов? А может, Загимед? Предлагаем восемь вариантов – от реальных до космических.
Многие фанаты предполагают, что из нынешних участников капитанами выберут Камилу и Лизу, самых медийных фигуристок в списке. Девушки и правда очень популярны, но между ними никогда не было противостояния на льду, это может сыграть в минус.
Капитаны КПК-2022 в этом году не будут соревноваться, так что могли бы уделить всё время созданию командного духа, поддержке участников и различным активностям вне прокатов.
Ведущие «Ледникового периода», олимпийские чемпионки, двукратные победительницы КПК в составе «Красной машины» – не настало ли время выяснить, кто круче?
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки… Точно так же и с этим противостоянием: только вспомните, как эти фигуристы общались через прессу в начале этого сезона! Их спортивная борьба осталась ещё в нулевых, но словесная — всё ещё на месте.
Это противостояние сделало огненным чемпионат России по прыжкам в декабре. В том командном турнире сильнее оказалась команда Евгения Викторовича, на вопрос о возможном реванше на КПК Этери Георгиевна ответила: «И там тоже».
Сильнейшие парники нашей страны не только устроили бы огненную пресс-конференцию, но и смогли бы неплохо повести за собой команды. Единственное, что говорит не в пользу этой версии – парное катание проигрывает одиночному в медийном плане.
История с одинаковыми баллами и равенством парней на чемпионате России могла бы продолжиться. Потенциально эта вывеска мощная, имеет под собой историю, но, опять же, парням недостаёт медийности, а КПК всё же коммерческий турнир.
Если сложно было выбрать из предыдущих вариантов, всегда можно обратиться к нестареющей классике. Алина и Женя были капитанами в первый КПК, на следующий год стали ведущими и в этом году наверняка тоже не пройдут мимо участия в турнире.