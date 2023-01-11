Молодые фигуристы, ставшие тренерами

Кто стал за бортик после завершения карьеры?

Софья Самодурова

Чемпионка Европы завершила карьеру в апреле, в июне вошла в тренерский штаб сборной России, став самым молодым специалистом в команде. 19-летняя Софья работает у Алексея Мишина с младшей группой.

«Тренер я строгий, сюсюкаться не буду. Когда не слушают, могу и голос повысить, чтобы вникали. Пытаюсь объяснить, что я желаю им только добра», — признавалась Самодурова.

Елена Радионова

Призёр ЧМ после завершения карьеры стала хореографом. Сейчас работает сразу в двух школах — в ЦСКА и в «Ангелах Плющенко». В этом сезоне экс-фигуристку нередко можно заметить за бортиком на юниорских стартах.

«Конечно, как постановщику интересно развиваться. Много времени провожу на катке, очень много работы, и мне это очень нравится. Постановочный процесс очень затянул», — рассказывала Радионова «Чемпионату».

Юлия Липницкая

Вместе с Еленой Ильиных стала проводить мастер-классы по всему миру, а в 2020 году присоединилась к «Ангелам Плющенко». В этом сезоне Юля выводила учеников на юниорские турниры.

«Считаю, что Юля Липницкая – новая Этери Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии. Она – фанат фигурного катания, она с утра до ночи на льду, грызёт этот лёд со своими учениками, выводит их на старты», — делилась Яна Рудковская.

Полина Цурская

Победительница юношеской Олимпиады — 2016 присоединилась к команде Этери Тутберидзе в качестве тренера в 2020 году. Работает с младшей группой.

«Это действительно безумно затягивает. Мне больше всего нравится ставить прыжки. Я же одиночница, которая отмечалась именно прыжками», — рассказывала Цурская Sport24.

Анна Погорилая

Призёр чемпионата мира тоже выбрала тренерскую стезю. Вместе со своим мужем Андреем Невским Анна ведёт группу в «ЛСК Лыткарино».

«Ведём группу относительно недавно — четыре года, дети все не пришлые, мы их взяли маленькими. Есть талантливые. Когда учишь ребёнка, учишься и сам. Всё приходит с опытом», — рассказывала Погорилая «Чемпионату».

Алёна Канышева

Бывшая ученица Тутберидзе начала тренерскую карьеру в 16 лет! Алёна обучает детишек в «Лиге фигурного катания».

«За полгода, которые здесь работаю, у малышей уже виден прогресс. Наверное, детям чуть проще меня услышать благодаря маленькой разнице в возрасте: я сама ещё не совсем взрослый человек», — рассказывала Алёна «Матч ТВ».

Анастасия Тараканова

У Таракановой богатый опыт работы с разными специалистами: Пановой, Тутберидзе, Плющенко и Ивановой. Сотрудничество с разными наставниками наверняка помогло сформулировать Насте свой подход.

Сначала Тараканова работала в группе Оксаны Булычёвой, а теперь тренирует одна. «Сначала нужно получить образование. С практикой приходит опыт, но это всё долго. А в университете мне подскажут, как правильно работать со спортсменами, что им говорить», — делилась Настя с «Матч ТВ».

Серафима Саханович

В этом сезоне выводила своего ученика Фёдора Малова на юниорский этап Гран-при России в Москве. Экс-фигуристка работает в группе Анны Царёвой.

«Мама предлагала в шоу подольше покататься, а стать тренером потом, но я решила сразу. Да, легче было самой выйти и кататься, чем стоять за бортиком. Пока помогаю тренировать», — делилась Серафима с ТАСС.

Кирилл Алёшин

Чемпион мира среди юниоров 2019 года ушёл из спорта практически сразу после чемпионата России — 2022, выбрав тренерский путь. Сейчас Кирилл работает со штабами Алексея Мишина и Елены Соколовой в Санкт-Петербурге.

«Со взрослыми мне проще. Объяснять легче, потому что сам недавно был спортсменом.  Даже когда был спортсменом, мог младшей группе или ребятам, которые только перешли в твой разряд, как-то подсказать своими ощущениями, что и как сделать», — рассказывал Алёшин «Чемпионату».

Софья Шевченко и Игорь Ерёменко

Чемпионы юниорского финала Гран-при-2019 тоже завершили карьеру в прошлом сезоне и практически сразу стали тренерами. Соня и Игорь присоединились к команде Елены Масленниковой и Ильи Авербуха — работают с юными танцорами.

«Недавно мы были на тренировке, я подъехала к Игорю, плечом его толкнула легонько и говорю: «Слушай, а в какой момент мы с тобой начали тренировать целую группу?». Всё очень быстро меняется. Получилось так и получилось прекрасно», — делилась Софья с «Р-Спорт».

Софья Евдокимова

Теперь мелькает за бортиком и Софья Евдокимова. Двукратный серебряный призёр Универсиады больше года работает с группой Фёдора Климова в Сочи, помогает воспитывать спортивные пары.

«Я ставлю руки, корпус, голову, ноги… На раскатке мы всегда отрабатываем шаги и скольжение. Также я ставлю программы: это и общая идея, и образы, хронология движений и связок между элементами», – рассказывала Софья «Матч ТВ».

Сергей Мозгов и Анна Яновская

Ещё одни бывшие танцоры, ставшие тренерами. Сергей и Анна воссоединились на льду после разрыва и стали вести группу в СШОР «Синяя птица».

Бетина Попова

Бывшая партнёрша Мозгова работает тренером и хореографом уже третий год в спортивной школе №2. Её самые известные ученики — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.