Сначала Тараканова работала в группе Оксаны Булычёвой, а теперь тренирует одна. «Сначала нужно получить образование. С практикой приходит опыт, но это всё долго. А в университете мне подскажут, как правильно работать со спортсменами, что им говорить», — делилась Настя с «Матч ТВ».