Ещё пару дней назад фигурист выступал в новогодних шоу и катался на открытых катках.
Все праздники Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник Изумрудного города», он исполнял роль колдуньи Брунгильды. Фигуристы играли по несколько спектаклей в день с 29 декабря по 7 января.
Также Костомаров участвовал в проекте «Зима в Подмосковье»: спортсмены показывали номера на открытых катках. В воскресенье, 8 января, Костомаров выступал в Коломне при морозе в -25 °C.
По словам Ильи Авербуха ТАСС, в ночь на 10 января Костомарова увезли в больницу, он находится в реанимации с предварительным диагнозом «пневмония».
Хореограф Максим Ставиский подтвердил информацию про пневмонию и рассказал «РИА Новости», что Костомаров лежит на ИВЛ. Однако врачи отмечают, что коронавируса у олимпийского чемпиона нет.
Также, по словам Ставиского, Костомаров «покашливал» во время выступлений, но температуры у него не было, поэтому он не стал обращаться к врачу.
Отец фигуриста Сергей Костомаров отметил, что Романа переводят на лечение в Коммунарку. «Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции лёгких. Это кошмар», – сказал Костомаров-старший.