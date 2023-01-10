Что известно о состоянии Романа Костомарова, попавшего в реанимацию?

Ещё пару дней назад фигурист выступал в новогодних шоу и катался на открытых катках.

В каких новогодних шоу участвовал Костомаров?

Все праздники Роман выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник Изумрудного города», он исполнял роль колдуньи Брунгильды. Фигуристы играли по несколько спектаклей в день с 29 декабря по 7 января.

Выступления на морозе на открытых катках

Также Костомаров участвовал в проекте «Зима в Подмосковье»: спортсмены показывали номера на открытых катках. В воскресенье, 8 января, Костомаров выступал в Коломне при морозе в -25 °C.

Когда фигурист попал в больницу?

По словам Ильи Авербуха ТАСС, в ночь на 10 января Костомарова увезли в больницу, он находится в реанимации с предварительным диагнозом «пневмония».

Сейчас Костомаров находится на ИВЛ

Хореограф Максим Ставиский подтвердил информацию про пневмонию и рассказал «РИА Новости», что Костомаров лежит на ИВЛ. Однако врачи отмечают, что коронавируса у олимпийского чемпиона нет.

Костомаров болел во время новогодних шоу?

Также, по словам Ставиского, Костомаров «покашливал» во время выступлений, но температуры у него не было, поэтому он не стал обращаться к врачу.

Известно, где будут лечить олимпийского чемпиона

Отец фигуриста Сергей Костомаров отметил, что Романа переводят на лечение в Коммунарку. «Мне позвонил младший сын, сказал, что где-то в новостях написали, что подключили его к вентиляции лёгких. Это кошмар», – сказал Костомаров-старший.