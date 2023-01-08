Кучаев покорил Радионову тем, что «совершал поступки, не говорил, а делал»

«Он надёжный… Я такой человек, который трудно идёт на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал», — рассказывала фигуристка «РИА Новости Спорт».