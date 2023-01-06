Об Аршавине

«Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Для того чтобы тебя обыграть, мне достаточно одного подката. Вот такой подкат сделаю, мяч заберу и в ворота забью!»