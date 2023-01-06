Сыну Евгения Плющенко Александру исполнилось 10 лет, но он уже может похвастаться завидной популярностью и приличным заработком. Однако его главная мечта — превзойти своего папу. Об этом и не только — в улётных цитатах юного фигуриста!
«Это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами, но один сломался, они были у моего папы в спине».
«Я тебя не отпускаю! Тем более на десять дней… Ты уже сколько отдыхала, тебе не жирно? Либо ты со мной летишь, либо ты не летишь».
«Первый класс закончить — это вам не хухры-мухры, да ещё стать призёром по чтению стихов от Агнии Барто!»
«У меня не сейф, а шкафчик, кошелёк свой. Я сам складываю туда. У меня есть счёт во Франции. Потом я куплю себе много оружия, машины, дом. Я же в спецназ пойду».
«Топим лёд в Краснодаре! Я и наша сладкая парочка».
«Мне не очень нравится, когда подходят фотографироваться. Устаю от внимания. Нравится, что желают мне здоровья, всего хорошего, хорошие вещи пишут. А некоторые ужасные вещи пишут. Бесят хейтеры – ненормальные, не очень добрые люди».
«Это было ужасно, когда я летел эконом-классом. Там не друзья были».
«Надоели уже! Фигурное катание, коньки, английский, школа, учёба, а теперь ещё вот с училкой заниматься».
«Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Для того чтобы тебя обыграть, мне достаточно одного подката. Вот такой подкат сделаю, мяч заберу и в ворота забью!»
«Мечтаю сделать все четверные аксели. Стать олимпийским чемпионом пять раз, чтобы обойти папу».
«Это не обычная – это армейская школа, скрытый объект от всяких бандитов. Туда очень сложно попасть».
«Алло, бухгалтерия. Где мои деньги? Где моя зарплата? Алло, гараж! Пришлите бабосиков».
«Нравится? Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санёк нравится».
«Бабушка, привет! Арсений здесь! Очень хороший братик. Я глажу его, он улыбается… Лапку дал мне».