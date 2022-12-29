Собрали открытые данные из заявлений в СМИ и Единой информационной системы в сфере закупок.
6,603 млн рублей получит Камила за выступление в шоу «История любви Шахерезады». С 29 декабря фигуристка выйдет на лёд в образе Богини 15 раз.
10 170 084 рубля – таков гонорар Виктории Синицыной за 20 выступлений в этом же шоу.
А вот данных по контракту Никиты Кацалапова в системе пока нет: вероятно, был заключён один контракт на пару Синицина/Кацалапов.
Царь Миргали за 16 выступлений получит по контракту 3,195 млн рублей.
Ригини досталась роль Джинна, он выйдет на лёд 19 раз и получит 2 035 394 рубля.
Всего семь раз появится Елизавета на льду в роли царицы Саис (будет заменять Татьяну Навку). За это фигуристка получит 931 875 рублей.
По словам продюсера Яны Рудковской, только на гонорары артистов в этом шоу было потрачено более 30 миллионов рублей.