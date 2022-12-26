Щедрые призовые этапов Гран-при, прыжкового турнира и чемпионата России сделали миллионерами более 20 спортсменов. А ведь это заработки всего за половину сезона!
Больше всех из наших фигуристов успела заработать Камила Валиева. Победы на двух этапах Гран-при принесли ей 1 млн рублей. Титул первой чемпионки России по прыжкам также добавил 1 млн. Второе место в командном прыжковом турнире — 375 тыс. А серебро чемпионата России — 1,5 млн.
У Жени оказался самый богатый улов призовых из мужчин. 2,5 млн рублей — за золото чемпионата России. 800 тыс. — за серебро и золото на этапах Гран-при. 250 тыс. — за бронзу в командном прыжковом турнире.
В придачу к титулу чемпионки России – 2023 и золотой медали Соня получила 2,5 млн рублей. Серебро и бронза этапов Гран-при пополнили её счёт на 500 тыс. Ещё 375 тыс. она заработала в командном прыжковом турнире.
Бронза и золото этапов Гран-при принесли Пете 700 тыс. рублей. Победа в командном прыжковом турнире — 625 тыс. А вице-чемпионство России — 1,5 млн.
Выиграв два этапа Гран-при, Императрица получила 1 млн рублей. Столько же она заслужила за бронзу чемпионата России. Третье место в командном прыжковом турнире добавило в копилку Лизы 250 тыс.
У спортивных пар самыми богатыми стали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. После побед на двух этапах Гран-при каждый получил по 500 тыс. рублей. Бронза на командном прыжковом турнире принесла им по 250 тыс. А вернув себе звание чемпионов России, они разделили пополам 2,5 млн.
Любимые болельщиками «Мишки» тоже собрали приличный урожай призовых. По 500 тыс. каждому досталось за золото на двух этапах Гран-при. Ещё по 625 тыс. — за победу в командном прыжковом турнире. И по 750 тыс. — за серебро чемпионата России.
Саша в этом сезоне просто в ударе! Бронза и серебро на этапах Гран-при принесли ему 500 тыс. рублей, третье место на командном прыжковом турнире — 250 тыс., а бронза чемпионата России — 1 млн.
Лиза с Егором не зря бились о лёд в первой половине сезона. Триумф на чемпионате России сделал каждого богаче на 1,250 млн рублей, а до этого они выиграли по 500 тыс. за победы на двух этапах Гран-при.
Юный фигурист неожиданно за два дня превратился в миллионера! Как первый чемпион России по прыжкам он получил 1 млн рублей. Эта внушительная сумма прибавилась к призовым в 400 тыс. за победы на двух этапах Гран-при среди юниоров.
Дима уверенно завоевал золото на двух этапах Гран-при и заработал за это 1 млн рублей. А серебро на командном прыжковом турнире принесло ему ещё 750 тыс.
За серебро и золото этапов Гран-при Женя и Вова получили по 400 тыс. рублей. Второе место на командном прыжковом турнире осчастливило их на 375 тыс. А бронза чемпионата России прибавила каждому по 500 тыс.
Звезда «Ангелов Плющенко» очень успешна: два серебра на этапах Гран-при обернулись призовыми в 600 тыс. рублей, а победа на командном прыжковом турнире принесла 625 тыс.
Похвастаться неплохим заработком за полсезона может и Соня из группы Светланы Соколовской. 800 тыс. рублей — за серебро и золото этапов Гран-при и 250 тыс. — за третье место в командном прыжковом турнире.
Талантливый воспитанник Алексея Мишина тоже выиграл 800 тыс. рублей на двух этапах Гран-при и 250 тыс. в командном прыжковом турнире.
Лиза и Паша стали миллионерами благодаря призовым за два серебра этапов Гран-при (по 300 тыс. рублей каждому) и второго места на чемпионате России (по 750 тыс. каждому).
Бронзовые призёры чемпионата России в танцах на льду получили по 500 тыс. рублей в Красноярске и по 250 тыс. за бронзу и серебро на этапах Гран-при.
Больная спина пока мешает Марку заработать миллионы на стартах. Но 700 тыс. рублей за золото и бронзу этапов Гран-при — тоже неплохой результат.
Коварные шнурки помешали Андрею дойти до пьедестала на Гран-при в Самаре. Но он успел выиграть 300 тыс. рублей за серебро на Гран-при в Казани, а затем добавил к ним 675 тыс. за победу в командном прыжковом турнире.
Пока только участие в прыжковом турнире отразилось на счёте Макара. Командное золото обогатило его на 625 тыс. рублей.
Заработки Русской ракеты ограничились призовыми в 500 тыс. рублей за бронзу и серебро этапов Гран-при. Аделия Петросян ту же сумму получила за золото Гран-при в Сочи. Танцоры Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный разделили пополам денежную награду за две победы на этапах Гран-при, а потом их дуэт распался.
Миша получил 200 тыс. рублей за бронзу этапа Гран-при и 250 тыс. за бронзу в командном прыжковом турнире. Кроме него, 450 тыс. за полсезона заработали Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.
По 400 тыс. рублей за спортивные успехи достались танцорам Софье Тютюниной, Андрею Багину, Василисе Кагановской, Валерию Ангелополу и парникам Наталье Хабибуллиной, Илье Княжуку.
Именно столько принесло серебро Гран-при в Казани екатеринбургской звёздочке Веронике Яметовой. Также 300 тыс. заработали на этапах Гран-при Илья Яблоков и Алексей Ерохов.
Танцоры Ирина Хавронина, Дарио Чиризано и парники Ясмина Кадырова, Валерий Колесов, Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев после этапов Гран-при обогатились на четверть миллиона рублей.
Одиночницы Ксения Синицына, Анастасия Зинина, Ксения Гущина, парники Дарья Бояринцева, Роман Плешков и одиночники Артём Ковалёв, Иван Попов за медали Гран-при получили по 200 тыс. рублей.
А самые скромные заработки в 100 тыс. на данный момент у танцоров Яны Матвейшиной, Тимофея Субботина, Александры Кравченко, Александра Шустицкого.