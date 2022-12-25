Фигуристы устроили настоящий праздник после завершения соревнований. Звездой вечера стала Камила Валиева, которая ударилась в готику и покорила всех мрачной красотой!
Отличное настроение было у победителей чемпионата России Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Ребята показали уже знакомую программу «Ходячий замок». Какая ностальгия!
Стремительно на ледовую арену ворвался и чемпион у мужчин. «Русский айдол» Евгений Семененко вновь станцевал под k-pop композицию и взорвал зал.
Юная звёздочка Этери Тутберидзе Софья Акатьева рассказала историю девушки Мулан. Похоже, фигуристка прошла путь вместе со своей героиней, чтобы завоевать золото.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин наконец отпустили себя и показали по-настоящему чарующий танец. Теперь без ошибок — легко, чётко, эмоционально.
Новогодний вайб преподнесли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Саша вышел в шапке Санта-Клауса, а Настя надела ободок с рожками оленя. Было невероятно забавно.
Ясмина Кадырова и Валерий Колесов предпочли родную культуру — катались под хит группы «Браво», облачившись в костюмы прямиком из советских времён.
Классический total black выбрала Аделия Петросян. В конце программы спортсменка намеревалась всё раскрасить в этот цвет — она вспомнила свою старую постановку.
Елизавета Туктамышева тоже не стала изменять себе, но настроение у неё было соблазнять и бунтовать. Императрица впечатлила даже Дмитрия Алиева, который признал её секс-символом среди женщин.
Сам Дима растрогал многих лиричным номером под песню «Седьмой лепесток» Антона Токарева. Равнодушным не остался никто.
«Позови меня, грусть, печаль моя!» Александра Самарина тоже заставила зрителей затаить дыхание. Спортсмен откатался вдохновенно, несмотря даже на падение.
Хрустальной красотой поразили Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Ребята нашли свой стиль и теперь радуют им даже на показательных выступлениях.
Нежнейшее катание Софьи Муравьёвой стало украшением вечера. Фигуристка вышла с прошлогодней короткой под Ne Me Quitte Pas Селин Дион.
Софья Тютюнина и Андрей Багин выбрали для показательного танца песню казахстанского рэпера Jah Khalib «Волны Антарктики». Пара действительно будто каталась на волнах, пропитывая лёд страстью.
Готические образы на себя примерили Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Фигуристы рассказали известную историю семейки Аддамс — было круто. Но у них была серьёзная конкурентка.
Камила Валиева переоделась в костюм Уэнсдэй Аддамс и пленила мрачной красотой. Хореографически сложный номер понравился всем, особенно игра фигуристки: строгое лицо, чёрный цвет — совершенно новый образ.
Теперь Камила повелевала пространством вокруг себя и, надо признать, не была похожа на жертву ужасов Олимпиады. Валиева говорила, что капюшон ей больше не нужен — не от кого скрываться. Свою боль она обратила в силу. Вау!