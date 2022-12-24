После победы Акатьевой возобновились разговоры о юных ученицах Этери, но даже Туктамышева взяла золото турнира в возрасте до 18 лет.
В Красноярске битва за медали была особенно ожесточённой, но юная звезда Тутберидзе справилась с волнением и триумфально взяла золото.
За год до этого яркий перформанс устроила Валиева, которая активно готовилась к Олимпиаде. На тот момент форма Камилы звенела.
Известное чудо Анны Щербаковой произошло не в Пекине, а в Челябинске. Даже после пневмонии она смогла выступить на высочайшем уровне.
Аня правила на чемпионатах России не один год. Она наравне конкурировала с Александрой Трусовой и Алёной Косторной и побеждала.
Первая победа Щербаковой произошла на турнире 2019 года. Тогда она одолела уже повзрослевших чемпионок из другого поколения учениц Тутберидзе.
В их число входила Загитова. Алина находилась в пиковом состоянии на предолимпийском национальном первенстве.
Главная соперница чемпионки Пхёнчхана доминировала на внутренней арене два сезона подряд. Последний раз Медведева выиграла в Челябинске.
К слову, первое золото Женя взяла увереннее: в Екатеринбурге она получила более высокие баллы. С неё началась эра Тутберидзе на чемпионатах России.
В довольно юном возрасте на высшей ступени пьедестала оказалась ученица Инны Гончаренко. Но уже буквально через пару сезонов у неё начался спад.
Олимпийская чемпионка Сочи брала золото национального первенства не раз. Последний — аккурат перед тем, как ей исполнилось бы 18.
Сейчас принято говорить, что Туктамышева — икона зрелого женского катания. Но ирония в том, что победила она на ЧР, тоже будучи очень молодой.
В Саранске Сотникова всего на пару баллов опередила Юлию Липницкую, которая, между прочим, была на два года моложе.
В предыдущем сезоне Аделина уже расправилась с Алёной Леоновой, среди проигравших были также Туктамышева и Липницкая.
Аделина продолжала поражать, но однажды ей не повезло. Ксения Макарова смогла урвать кусочек славы — наверное, сказался её опыт.
И вновь мы говорим о Сотниковой, которая считалась уникумом в фигурном катании. Вдумайтесь, первый титул чемпионки России — в 12 лет!
Ксения Доронина показывала слабые результаты на международной арене, зато на внутренних стартах ей везло. Хотя два года подряд — вряд ли это только удача.
Ученица Аллы Пятовой воспользовалась преимуществом и за год до этого, обойдя лидеров Елену Соколову и Александру Иевлеву.
К слову, первая и стала последней совершеннолетней чемпионкой России. Более того, в стране только две фигуристки добивались успеха в таком возрасте: Соколова и Ирина Слуцкая.