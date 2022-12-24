После одинаковых баллов у парней вспоминаем лучшие развязки самого непредсказуемого турнира страны в женском одиночном.
Мария шесть раз брала золото национального первенства, но затем знамя лидерства перешло к Ирине Слуцкой. Фигуристка в третий раз одолела соперницу аккурат перед Олимпийскими играми в Солт-Лейк-Сити.
В Казани лучшая спортсменка страны не выступила из-за болезни — вместо неё на высшую ступень пьедестала встала Елена Соколова, однако защищать честь страны в Турин поехала именно Слуцкая.
Дебют 12-летней Елизаветы Туктамышевой на взрослом чемпионате страны вышел невероятно удачным, хотя ученица Алексея Мишина и проиграла своей сверстнице Аделине Сотниковой меньше балла.
Репетиция сочинской Олимпиады произошла на первенстве России. Ожесточённая борьба Сотниковой и Липницкой завершилась не в пользу Юлии: Аделина выиграла, а затем взяла золото и на Играх.
Известное соперничество Загитовой и Медведевой подошло к своей кульминации в Пхёнчхане, но до этого Алина достаточно близко подошла к Евгении на национальном чемпионате, заставив понервничать.
Век Загитовой и Медведевой закончился, когда у Этери Тутберидзе появилось новое сильное поколение девушек с ультра-си. Щербакова, Трусова и Косторная легко расправились с соперницами на ЧР.
Через два года действующие лица сменились: на место Алёны пришла Камила Валиева, готовая дать бой и Ане, и Саше, но мощный характер Щербаковой позволил ей взять третий титул, несмотря на последствия болезни.