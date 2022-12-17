В День рождения Лизы вспоминаем её самые яркие образы вне льда. Какая же она невероятная!
Чемпионка мира и Европы в 26 лет продолжает кататься на невероятно высоком уровне. Но и за пределами льда Лиза зажигает.
Отдыхать фигуристка любит с размахом. Оно и немудрено — после тренировок с четверным тулупом нет ничего приятнее — понежиться под солнцем на пляже.
Элегантность — второе имя Туктамышевой. Вместо спортивной чёрной одежды в повседневной жизни Лиза предпочитает носить яркие цвета, а иногда выбирает total white.
Красный тоже очень идёт спортсменке. Образ роковой женщины Лиза нередко показывает на льду, но, бывает, преображается и на съёмочной площадке.
За плечами Туктамышевой не одна фотосессия для модных журналов. Знаменитый выпуск Maxim дал толчок для роста её популярности.
Фигуристка — частый гость престижных премий. В прошлом году она посетила вечеринку GQ, где стала «суперженщиной года».
Любовь публики к Лизе не измерить цифрами. На это не влияют ни её баллы, ни титулы, Туктамышева завоёвывает признание благодаря харизме и юмору. В таком наряде она сходила бы за шаурмой.
Девиз фигуристки — кайфовать и брать от жизни всё. Именно этого мы и желаем Императрице, которая является для всех примером на льду и вне его.