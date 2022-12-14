Кто из фигуристов ещё и круто рисует?

Показываем работы Евгении Медведевой, Марка Кондратюка и других мастеров конька.

Евгения Медведева

Раньше Женя посвящала много времени рисованию и вела специальный аккаунт, а также выпустила коллекцию мерча со своими рисунками. «Я, конечно, не Михаил Врубель или Клод Моне, но мне очень хочется учиться», – говорила Женя.

Одри Хёпберн, какой её увидела Женя Медведева.

Над этой работой Женя корпела три месяца, пытаясь повторить картину в сложной технике.

Марк Кондратюк

«Художник» – у многих это определение ассоциируется именно с Марком. Для некоторых поклонников фигурного катания он стал проводником в мир современного искусства.

Эту работу Марк назвал «Грустный странник».

А название этой картины – «Портрет безнаказанного».

Наталья Забияко

У фигуристки множество творческих хобби – например, она стала автором книги, пишет стихи. И круто рисует! Причём как на бумаге, так и в диджитале.

Вот пример зарисовки в японском стиле.

А в этом рисунке легко узнаётся Марго Робби в образе Харли Квинн.

Мэдисон Чок

Мэди иногда делится в соцсетях своими рисунками, в основном она делает портреты карандашом.

Вот такой Мэдисон увидела олимпийскую чемпионку Габи Пападакис.

А вот так – своего жениха Эвана Бейтса, с которым катается в паре.