Это весьма странно, учитывая, с каким успехом наши фигуристы провели олимпийский сезон. Но радует, что в списке номинантов есть хотя бы Щербакова, ведь в нынешней ситуации могли проигнорировать и её. Есть надежда, что наших фигуристов ещё не до конца «отменили» в мире.

