Наших спортсменов до сих пор не пускают на международные старты. Однако выяснилось, что фигурное катание без России не может существовать.
Илья Малинин принёс США бронзу, а затем раздавал интервью на русском языке. Мама спортсмена, которая тренирует его, — уроженка Узбекистана, поэтому Илья знаком с советской школой фигурного катания.
Русские корни есть и у Николая Мемолы, который взял золото среди юниоров. Наставницей спортсмена также является его мама — Ольга Романова — воспитанница санкт-петербургской школы фигурного катания и одна из лучших студенток Алексея Мишина.
В парах золотая медаль досталась юным Анастасии Голубевой и Гектору Гиотопулосу Муру, представляющим Австралию. До сезона-2021/2022 Настя выступала за Россию.
«Русские следы» в финале Гран-при можно увидеть и в выборе музыки к программам фигуристов. Так, Изабо Левито, ставшая второй среди женщин, взяла кавер-версию саундтрека из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Сота Ямамото тоже довольствовался серебряной медалью, а выступал он под музыку известного русского композитора Сергея Рахманинова.
Лукас Бруссард взял серебро среди юниоров. Его произвольная под композицию автора из Красноярска очень впечатлила зрителей и судей.