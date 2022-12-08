Элемент в честь Александры Трусовой или Алины Загитовой ещё пока не назвали, но некоторые уже носят имена известных фигуристов.
Американский фигурист Адам Риппон запомнился тем, что часто прыгал не в плотной группировке, а вытягивая две руки наверх. Ныне такая деталь называется по его фамилии.
Ещё раньше был придуман тано: легендарный Брайан Бойтано начал поднимать в прыжке одну руку, и это усложнение назвали в его честь.
Швейцарка Дениз Бильманн сделала культовым это вращение, исполняя его с отличной растяжкой, на огромной скорости и с большим числом оборотов.
Второе название кантилевера пошло от того, что его сделал своим фирменным элементом российский фигурист Илья Климкин.
В этом элементе, названном в честь Ины Бауэр, ноги фигуриста при скольжении расположены параллельно друг другу, часто выполняется ещё и прогиб в спине.
Низкий кораблик с сильным прогибом в коленях получил название в честь олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой.
Брат и сестра Рональд и Синтия Кауфманны первыми в мире исполнили выброс – это был одинарный аксель. Именно поэтому выброс-аксель долгое время называли их фамилией.
Первой такую спираль исполнила немецкая фигуристка Шарлотта Эльшлегель ещё в 20-е годы. В этом элементе спортсменка скользит на одной ноге назад, пригибаясь вниз и вытягивая вторую ногу наверх.
Серебряный призёр Олимпиады Нэнси Кэрриган сделала фирменной спираль в ласточке, при которой фигурист держится рукой за колено свободной ноги.