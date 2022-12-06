Собрали попытки с самыми мощными надбавками из личного турнира! Четверной флип на плюсы, к сожалению, не исполнил никто, но за лучший лутц и риттбергер случилось настоящее сражение.
Соперник: Камила Валиева, финальный раунд.
Оценка за элемент: 11,47.
Надбавка (GOE): 3,47.
Соперник: Софья Муравьева, финальный раунд.
Оценка за элемент: 13,93.
Надбавка (GOE): 4,43.
Противник: Макар Игнатов, первый раунд финального турнира.
Оценка за элемент: 14,23.
Надбавка (GOE): 4,53.
Противник: Пётр Гуменник, первый раунд финального турнира.
Оценка за элемент: 14,7.
Надбавка (GOE): 4,20.
Противник: Александр Самарин, первый раунд финального турнира.
Оценка за элемент: 15,72.
Надбавка (GOE): 4,22.