Кто лучше всех прыгал на особенном ЧР в Петербурге?

Собрали попытки с самыми мощными надбавками из личного турнира! Четверной флип на плюсы, к сожалению, не исполнил никто, но за лучший лутц и риттбергер случилось настоящее сражение.