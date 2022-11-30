Туктамышева дважды побеждала талантливых учениц Плющенко и Тутберидзе, а группа Мишина обошла команду Соколовской по числу золотых медалей.
Первые старты Сони по взрослым вышли трудными: на первом этапе она уступила Камиле Валиевой, а на втором – Елизавете Туктамышевой и Софье Муравьёвой. На каждом турнире удалось показать по одному чистому прокату.
Лизе пришось столкнуться с серьёзными соперницами и в Москве, и в Перми (две дуэли с Соней Муравьёвой, одна — с Соней Акатьевой), но оба раза в упорной борьбе она брала золото.
Группа Алексея Николаевича – в полном порядке. Два золота в копилку принесла Туктамышева, ещё по одной победе одержали Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко.
Лидер группы Мишина по прошлым сезонам выступил в серии Гран-при не лучшим образом. Но проблема не в том, что этот спад случился – неудача может настигнуть любого, но не озвучена причина, так что остаётся только собирать догадки.
Тяжёлой выдалась серия и для ещё одного сильного одиночника: Макар допустил несколько неожиданных ошибок на обоих этапах и по итогу не попал в число участников финала серии.
После неудачного олимпийского сезона Дима удачно вошёл в сезон постолимпийский: и в Москве, и в Казани он показывал характер, реабилитируясь после неудач в короткой программе.
Только в конце октября Евгений вновь запрыгал квады после трёхмесячного перерыва – а к концу ноября ему удалось выдать два лучших проката в карьере по баллам. Вдумчивая и упорная работа вернула его в борьбу.
Юниорским парам разрешили участвовать сразу в двух сериях, так что кто-то успел поучаствовать аж в четырёх турнирах. Две сильнейшие молодые пары увезли медали с каждого из этапов.
Ещё на первом этапе в Москве парный турнир удивил: Евгения и Владимир из-за грязного проката заняли лишь второе место. А вот на первое выбралась талантливая молодая пара Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Аннабель и Дэвид катаются вместе немногим более полугода, но уже успели составить впечатляющий дуэт. На этапах в Москве и Казани они одержали две победы, а по лучшей сумме прямо сейчас проигрывают только дуэту Худайбердиева/Базин.