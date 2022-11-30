Коляда пока остаётся в тени

Лидер группы Мишина по прошлым сезонам выступил в серии Гран-при не лучшим образом. Но проблема не в том, что этот спад случился – неудача может настигнуть любого, но не озвучена причина, так что остаётся только собирать догадки.