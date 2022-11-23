Вера Соколовской в Трусову

В «кике» Саша крепко обняла Светлану Соколовскую, которую не брал в кадр Первый канал. Тренер сказала: «Если меня слышно, то я в неё очень верю». Саша попросила подвинуть немного камеру и взять в кадр обеих, но оператор её не послушал.