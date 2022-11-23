Пятый этап Гран-при заставил болельщиков изрядно понервничать. Падения, слёзы, травмы, коварные шнурки… Вспоминаем самые эмоциональные моменты турнира «Волжский пируэт»!
Яркое выступление Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина омрачилось двумя падениями партнёра. Егор необъяснимым образом дважды навернулся в ходе танца, но каждый раз вставал и продолжал ехать дальше.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский шикарно исполнили произвольную программу, вложив в неё всю свою душу. Саша настолько погрузилась в образ, что с трудом сдерживала слёзы после проката.
Упав с четверного сальхова в самом начале произвольной, Андрей Мозалёв остановился и поехал к судьям. Болельщики испугались, что у него травма, но оказалось — подвёл инвентарь. С правого ботинка слетел шнурок, и пришлось взять паузу, чтобы зашнуровать его заново.
Пока Саша кланялась зрителям после проката, на лёд неожиданно выскочил парень в капюшоне и вручил ей букет. Фигуристка не испугалась, но удивилась: такого ещё не было! Хорошо, что незнакомец был обычным фанатом с добрыми намерениями.
Артём Грицаенко сорвал две подряд поддержки с Елизаветой Осокиной в произвольной программе. У спортивных пар это достаточно редкая и очень серьёзная ошибка. Лиза не скрывала недовольства партнёром.
Блестяще откатав короткую и захватив лидерство, Марк с трудом доехал произвольную. Неожиданная боль в спине едва не привела к снятию с соревнований, но фигурист всё равно решил выступать и выжал из себя максимум.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд уверенно делали эффектную дорожку шагов, но прямо перед судьями Паша споткнулся и упал, задев конёк Лизы. Девушка, к счастью, устояла на ногах, но впечатление от танца было подпорчено.
В «кике» Саша крепко обняла Светлану Соколовскую, которую не брал в кадр Первый канал. Тренер сказала: «Если меня слышно, то я в неё очень верю». Саша попросила подвинуть немного камеру и взять в кадр обеих, но оператор её не послушал.