Работал с Мишиным и пробовался у Москвиной

Тарасенко начинал свою карьеру как раз в «Хрустальном», затем спортсмен работал с Алексеем Мишиным, но в одиночном катании так и не добился успехов. Попробовал встать в пару с Никой Осиповой у Тамары Москвиной, но не получилось.