Влад Тарасенко отправился защищать Отечество, пока дома у него остались жена-олимпийская чемпионка и маленькая дочка. Рассказываем подробности.
25-летний супруг Юлии Липницкой был призван в армию в рамках частичной мобилизации. Он прибыл в военкомат с повесткой, откуда его направили на полигон в Алабино, находящийся в Подмосковье.
Информацию подтвердил нынешний начальник фигуристки Евгений Плющенко: «Влад действительно попал под мобилизацию, сейчас активно проходит подготовку. В скором времени он должен отбыть на передовую».
На данный момент будущее союза Липницкой и Тарасенко стоит под вопросом, а ведь их история любви уже покорила мир фигурного катания. Юля и Влад познакомились в группе Этери Тутберидзе и с тех пор неразлучны.
«Дома у него остались жена и маленький ребёнок, но он всё равно поехал. Сказал, что будет защищать Отечество», — добавил двукратный олимпийский чемпион в интервью «РИА Новости».
Переживая одну неудачу за другой в спорте, Влад решил сконцентрироваться на отношениях с любимой девушкой, которой тоже было непросто. Олимпийская чемпионка Сочи боролась с анорексией и ушла к Алексею Урманову.
Лишь забота молодого человека помогла Юле воспрять духом, но с соревнованиями пришлось завязать. Липницкая начала тренировать и основала вместе с Еленой Ильиных «Академию чемпионов». Там же работал и Тарасенко.
Тарасенко начинал свою карьеру как раз в «Хрустальном», затем спортсмен работал с Алексеем Мишиным, но в одиночном катании так и не добился успехов. Попробовал встать в пару с Никой Осиповой у Тамары Москвиной, но не получилось.
Юля и Влад стали родителями прекрасной дочки Каталины. Спортсмены хотели сами порадовать поклонников, но в игру вступил недобросовестный агент, выдавший инсайд вопреки желанию Липницкой.
Сейчас фигуристка очень счастлива, она воспитывает дочь, которой около 2,5 лет, и наслаждается тихой семейной жизнью. Хочется, чтобы так оно и было после возвращения её супруга.
Личная же жизнь ребят оставалась загадкой: пара, не любившая излишнее внимание к себе, тщательно скрывала её подробности от фанатов. Но летом 2020 года в Сеть просочилась информация о радостном событии в их семье.