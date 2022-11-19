Про преодоление

«Я такой человек, который до конца ползёт, пока силы не кончатся. Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока я просто не упаду. Я ещё ползу, даже не ползу, я пока что ещё иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги. Буду делать до тех пор, пока вставаться не начнёт».