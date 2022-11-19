19 ноября Евгения Медведева отмечает день рождения! Двукратной чемпионке мира исполнилось 23 года, и 20 из них она провела на льду. За это время она не только завоевала множество медалей, но и превратилась в настоящую звезду, чьи слова и мысли регулярно будоражат людей.
«Я такой человек, который до конца ползёт, пока силы не кончатся. Я буду грызть до конца. Буду ползти до тех пор, пока я просто не упаду. Я ещё ползу, даже не ползу, я пока что ещё иду. Чувствую, что у меня есть силы, что я встану на ноги. Буду делать до тех пор, пока вставаться не начнёт».
«Я уважаю всех и каждого, кто выходит на лёд — мы все большие трудяги и заслуживаем, чтобы зрители видели нашу работу».
«Меня недавно спросили, кого я считаю героем нашего времени. Честно говоря, вопрос застал меня врасплох. Но есть один человек, который лично для меня всегда был примером, другом, героем, помощником и мотиватором. Это моя мама!»
«Её методы работают, но когда ты становишься старше, то с каждым годом всё сложнее выдерживать. Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени своему ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет».
«Наверное, это один из самых серьёзных моих кошмаров — травма и отсутствие шанса на восстановление. Когда ты понимаешь — надо выходить и биться, но в конце концов ты сломаешься. Причём в прямом смысле. Это как прыгать в бездну, в колодец. А прыгать туда надо. Но ведь это было именно то, чего я сама хотела».
«Я боюсь бабочек! Серьёзно, пауков — ни капельки, а вот бабочки — бр-р-р!»
«Нужно отдохнуть, я вступила в такую фазу возраста, что нужно не больше работать, а нужно больше отдыхать».
«Знаю, что очень многие переживали, что вот, сейчас Женя перестанет соревноваться и её мало что будет связывать с фигурным катанием, боялись, что я пропаду, что меня станет меньше. В медиапространстве. Но в итоге оказалось, что меня в 350 раз больше».
«Самая большая жертва ради карьеры? Совру, если не скажу, что это здоровье. Это здоровье, 100%. Стоило ли оно того? Да, безусловно, я вообще не жалуюсь».
«Мне так легче жить – когда я классно выгляжу, когда я знаю, что классно выгляжу, знаю, что я дорого одета. Я девочка, мне нужны дорогие черевички и сумочка. Тогда я чувствую себя на миллион долларов».
«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась».
«Скажу очень неприятную, противную вещь. Меня не трогай – не пахну. Я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. У меня и у Алины есть свои болельщики, и часть из них действительно принципиальная. Это нормально. Я больше болею за спорт – естественно, за себя, потому что это нормальный человеческий фактор».
«Смогла бы встречаться с лысым и толстым? Нет. Это ужасная дискриминация, но я по-честному говорю, что нет».
«Я на пенсии? Ну так, одной ногой».
«В три года я встала на коньки. В свои почти 23 я все так же на льду.
Мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь самым любимым делом, которое я ни на что не променяю.
20 лет на льду… Звучит красиво».