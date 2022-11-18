Антон Сихарулидзе

Тем не менее есть и другие варианты. Вице-президент Антон Сихарулидзе тоже может занять место главы ФФККР. Он только начал свой путь управленца, но отличный в прошлом фигурист способен продемонстрировать гибкость и свежесть идей.