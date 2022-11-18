Рассказываем о том, кто, по правилам, может претендовать на место главы нашей федерации и какие у них шансы.
Печальная весть о скоропостижной кончине Александра Горшкова от инфаркта миокарда стала сильным ударом для всех поклонников фигурного катания. Мир лишился легендарного спортсмена, а наша федерация — своего бессменного лидера.
По правилам, «в случае физической невозможности осуществлять указанные полномочия до момента избрания на ближайшем заседании конференции нового президента его полномочия исполняет генеральный директор ФФККР».
На данный момент организацией временно руководит Коган, единственное — он не может осуществлять функции председателя исполкома ФФККР. В дальнейшем его кандидатуру могут утвердить на полноценный срок.
Опыт функционера говорит в его пользу: Александр Ильич занимает место генерального директора федерации уже восемь лет. Благодаря его работе в коллаборации с Горшковым наши фигуристы улучшили свои позиции на международной арене.
Тем не менее есть и другие варианты. Вице-президент Антон Сихарулидзе тоже может занять место главы ФФККР. Он только начал свой путь управленца, но отличный в прошлом фигурист способен продемонстрировать гибкость и свежесть идей.
На данный момент Сихарулидзе руководит Федерацией фигурного катания Санкт-Петербурга, где резко возросли результаты. В мужском одиночном катании и танцах на льду появились новые лица, а без работы президента это было бы невозможно.
Среди претендентов находится и Владимир Грибанов. Ранее он возглавлял Федерацию фигурного катания Мордовии и особенно «болел» за развитие синхронного катания, полагая, что этот вид незаслуженно находится на вторых ролях.
Вера Богуш представляет интересы Федерации фигурного катания Самарской области, а также совмещает это с работой арбитра. Является судьёй международной категории.
Ирина Рабер была префектом СВАО до вынужденной отставки в 2010 году. Сергей Собянин снял её с поста в связи с возбуждением против неё уголовного дела по статье «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями».
Сергей Кононыхин был известным советским спортивным комментатором, специализировавшимся на фигурном катании. Также он является мастером спорта СССР и заслуженным работником культуры РФ.