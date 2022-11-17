Главе Федерации фигурного катания России, олимпийскому чемпиону и шестикратному чемпиону мира было 76 лет.
Александр родился в послевоенной Москве. Встал на коньки в шесть лет. Спустя год его перевели в группу для отстающих, но мальчик смог остаться среди сильнейших сверстников.
Горшков стал тренироваться у Елены Чайковской, и она поставила его в пару с Людмилой Пахомовой — опытной фигуристкой, которая уже имела титул чемпионки СССР. Общественность удивлялась: что может получиться у состоявшейся спортсменки с перворазрядником?!
«Саша был тогда настоящий крючок, — вспоминала Татьяна Тарасова. — Весь согбенный, катался с ужасными партнёршами».
Но у дуэта появились особые фишки. Это был неординарный подход к танцам на льду, основанный на традициях балета и классической русской музыки.
Победившие на чемпионате мира звёздные англичане Даяна Таулер и Бернард Форд отдали должное советской паре и назвали Пахомову с Горшковым своими преемниками. Не ошиблись!
Людмила и Александр стали чемпионами мира и затем выиграли этот титул ещё пять раз. Шесть титулов — рекорд для танцев на льду.
На ЧЕ у великого дуэта — тоже шесть титулов. В 1972 году они уступили немцам, брату и сестре Бук.
За год до Игр Александр почувствовал боли в спине. Спортсмену сделали сложную операцию на лёгких из-за разрыва кровеносного сосуда, но он сумел проявить характер и восстановиться к Играм.
Олимпийские медали в танцах на льду разыгрывались впервые в истории и отправились в СССР, в чём никто не сомневался.
За произвольную программу «Фламенко» судьи поставили десять оценок 6,0. Невероятный результат и подтверждение мирового признания!
После завершения карьеры Людмила стала тренером и на протяжении этого времени боролась с раком. К сожалению, болезнь победила. У них с Александром осталась дочь, которой на тот момент было 8 лет.
Александр числился тренером в Госкомспорте СССР, но более известен он по работе в ОКР и Федерации фигурного катания.
Александр Георгиевич сменил Валентина Писеева в 2010 году и совсем недавно, в мае, переизбрался на четвёртый срок. Именно на его руководство выпал расцвет фигурного катания в России.
13 ноября глава Федерации награждал победителей на этапе Гран-при в Москве, а 17-го его не стало. Этап в Самаре начнётся с минуты молчания.