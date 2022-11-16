Татьяна падала не только на «Ледниковом периоде». Максим Маринин случайно подвёл её на соревнованиях. Фигуристка могла больше никогда не встать на коньки, но вместо этого она вступила в бой за золото Олимпиады. Как это было?
Новость о тяжёлой травме Татьяны Тотьмяниной поразила весь мир фигурного катания. Олимпийская чемпионка и её партнёр Иван Колесников неудачно выполнили хореографическую дорожку на «Ледниковом периоде».
В результате фигуристка упала, а актёр неосторожным движением конька прорезал ей колено. Спортсменку, получившую сильнейший болевой шок, на руках уносил с катка Максим Ставиский.
Казалось, зрители больше не увидят Татьяну на проекте, но Тотьмянина показала настоящий бойцовский характер и вернулась на лёд уже на следующий день. Невероятно!
«Я стою — я каталась. Значит, всё в порядке. Я в спорте вообще только дважды не выходила на лёд после серьёзных травм — когда было сотрясение мозга, я лежала без сознания три часа, и когда я сломала ногу», — объяснила своё решение фигуристка.
Она добавила, что готова выступать «на уколах», чтобы не подвести коллег на шоу. При этом спортсменке нужно следить за здоровьем: повреждение мениска, близящаяся операция на бёдрах — это не шутки.
Муж Тотьмяниной Алексей Ягудин поддержал её в трудный момент и назвал всё происходящее её судьбой. Татьяна почти всю жизнь страдает от травм, а во времена карьеры едва не погибла на льду, но всё равно продолжила бороться!
«Птичку жалко. Но я всегда верю в свою жену. У Тани, к сожалению, так сложилось, что всю жизнь, если у неё что-то происходит, то она не просто сломала пальчик… У неё такая судьба. Но, зная Таню, её никогда ничего не останавливает. Есть слово «надо» — и она сделает. Меня это уже не пугает», — сказал Ягудин.
История поразительного преодоления Тотьмяниной и правда начинается с 2004 года. Тогда на Гран-при США Татьяна и её партнёр Максим Маринин пережили один из самых жутких эпизодов в своей жизни.
Максим уронил Татьяну с высокой поддержки — она рухнула вниз головой с высоты 2,5 метра. Фигуристка не смогла самостоятельно подняться, а затем потеряла сознание.
Благо через несколько часов она пришла в себя и сразу же захотела вернуться на лёд. Тренеры пытались отговорить её, но через две недели спортсменка была уже на катке. Маринин и Тотьмянина вихрем прошлись по чемпионатам России, Европы и мира, взяв золото, а в следующем году выиграли Олимпиаду.
Дались эти достижения паре очень непросто: Максима преследовал страх повторить собственную ошибку. Он был психологически подавлен, в то время как Татьяна совсем не переживала, так как попросту не запомнила момент своего падения.
Накануне 2018 года, выступая в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», Татьяна сломала ногу и легла на операцию. Даже в гипсе олимпийская чемпионка извинилась перед командой и оптимистично добавила: «Живём дальше».
В 2020 году Татьяна также пострадала из-за ошибки партнёра на «Ледниковом периоде». Актёр Вячеслав Чепурченко уронил фигуристку на тренировке, из-за чего её пришлось заменить Яной Хохловой.
Ещё через год Тотьмянина попала в больницу. Поклонники спортсменки были крайне обеспокоены её состоянием, предполагая худшее — от ковида до аборта, однако это оказались давние проблемы с почками. Татьяна много лет борется с этой болезнью и побеждает.
На данный момент Татьяна продолжает реабилитацию, при этом принимает участие в следующих выпусках «Ледникового периода». Очень хочется пожелать ей скорейшего выздоровления и увидеть новый номер-шедевр в её исполнении!
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