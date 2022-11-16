«Птичку жалко. Но я всегда верю в свою жену. У Тани, к сожалению, так сложилось, что всю жизнь, если у неё что-то происходит, то она не просто сломала пальчик… У неё такая судьба. Но, зная Таню, её никогда ничего не останавливает. Есть слово «надо» — и она сделает. Меня это уже не пугает», — сказал Ягудин.