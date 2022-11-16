Показываем самые драматичные и милые моменты четвёртого этапа Гран-при России.
Лиза явно не ожидала, что сможет стать первой и в произвольной программе, и на турнире в целом, так что удивление было неподдельным – в стиле знаменитого мема.
На разминке перед произвольной программой Карина поняла, что не сможет кататься: ещё в Сочи мы увидели страшное падение, а в Москве фигуристка вновь упала с выброса. Тяжелый момент выбора – сниматься или нет – попал на камеры.
Лицо Этери Георгиевны после неудачного проката Софьи Акатьевой было непроницаемым. «Ну чего ты, сразу не поехала никуда», – с досадой и мягкостью в голосе отметила она, когда Соня вышла со льда.
Настя и Саша не выходят из образов даже после окончания программы – шоу продолжается даже во время аплодисментов. Саша в них купается, а Настя картинно возмущается, что партнёр не помогает ей встать.
Первое соревновательное выступление Жени после травмы получилось добротным: в произвольной он отборолся за все элементы, а потом сам же над собой иронизировал. «Сальхов на «-4» c великолепным спасением? Чисто!» – шутит фигурист.
Василиса и Валерий уже однажды побеждали по мастерам на маленьком турнире в Нижнем Новгороде, но тут случилась первая настоящая большая победа – на этапе Гран-при России. Только посмотрите на радостных ребят!