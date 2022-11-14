Чжоу и Бэйтс давно ждут «заслуженных наград»

К слову, именно на такой исход рассчитывали американские фигуристы ещё несколько месяцев назад. Винсент Чжоу и Эван Бэйтс давали мощные комментарии по делу Валиевой, уповая на то, что решение будет принято в их пользу.