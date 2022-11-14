Камила в одночасье может лишиться всех крупных трофеев. Её награды перейдут в руки коллег по группе Тутберидзе и американцев!
Дело Камилы Валиевой набирает ход! ВАДА затребовало от CAS дисквалификацию фигуристки на четыре года в связи с нарушениями РУСАДА, которое так и не огласило окончательный вердикт.
Напомним, в пробе ученицы Этери Тутберидзе, взятой на чемпионате России, нашли запрещённое вещество — триметазидин. По версии представителей спортсменки, оно попало в её организм случайно, когда девушка приняла лекарство дедушки.
Тем не менее даже в случае доказательства ненамеренного приёма допинга фигуристке грозят серьёзные санкции. Валиева лишится главных титулов, которые завоевала в период с декабря 2021 года.
В первую очередь это касается золотой медали в командном турнире Олимпиады в Пекине. Вместе с результатами спортсменки будут аннулированы достижения всей команды. Победа России отойдёт США.
Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут вынуждены отдать награды Нэйтану Чену, Винсенту Чжоу, Карен Чен, Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эвану Бэйтсу.
К слову, именно на такой исход рассчитывали американские фигуристы ещё несколько месяцев назад. Винсент Чжоу и Эван Бэйтс давали мощные комментарии по делу Валиевой, уповая на то, что решение будет принято в их пользу.
«Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Я рад, что солидарен с моими партнёрами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований», — говорил Чжоу Figure Skaters Online.
Увы, но и золото чемпионата Европы Камила потеряет, но достанется оно представительнице российской команды — Анне Щербаковой, которая на шаг станет ближе к «Большому шлему», имея в запасе победу на Играх и чемпионате мира.
Медаль же со скандального чемпионата России перейдёт к Александре Трусовой. Это будет первый титул Русской ракеты на взрослом уровне, но что-то подсказывает, что Саша, привыкшая доказывать всё своим мастерством на льду, будет не сильно этому рада.
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