Неологизм «Дмитрилиевы» уже распространяется по Сети, но стоит ли бежать впереди паровоза?
Около года назад Камила рассказала в интервью Первому каналу, что одна из её любимых песен – «Венера-Юпитер», главный хит Вани Дмитриенко на данный момент.
В феврале Камила сходила на концерт Вани вместе с подругой Евой Уваровой, это случилось почти сразу после возвращения из Пекина.
Дмитриенко был и на праздновании дня рождения Камилы в апреле, но об отношениях никто не говорил: тогда тиктокер был вместе с блогершей Сашей Айс (которая 11 лет отдала фигурному катанию).
В конце лета Камила снялась в клипе Вани на песню «Сила притяжения». Фигуристка сыграла главную роль, по сюжету она была влюблена в Дмитриенко и писала о нём в своём дневнике, а затем написанное начало сбываться.
Для промо клипа Ваня и Камила ходили по различным эфирам и давали совместные интервью. А когда начался сезон, Дмитриенко начал поддерживать подругу на трибунах – он был и на контрольных прокатах, и на первом этапе Гран-при России.
Прилетал Дмитриенко и на третий этап Гран-при в Казань. Его показали на трибунах сразу же по окончании проката Валиевой, а уже после соревнований болельщики увидели Камилу и Ваню держащимися за руки. Снимок начал гулять по Сети.
Официальных подтверждений отношений нет: Камила отказалась отвечать на вопрос о Ване в Казани, а сам Дмитриенко выложил у себя видеообращение со словами: «Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях».
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