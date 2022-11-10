Итальянец и француженка в сборной России?

Рассказываем о фигуристах с интересным происхождением.

Дарио Чиризано

По имени Дарио можно подумать, что он чистый итальянец, но нет — его мама русская, с пяти лет Дарио Бенитович живёт в России.

Николай Мемола

Этот фигурист также имеет русские и итальянские корни, но выступает всё-таки за родину отца. Тренирует Николая его мама, Ольга Романова.

Тиффани Загорски

У Тиффани есть русские, польские, белорусские и ирландские корни, родилась она в Лондоне, затем переехала во Францию и выступала за эту страну. И только после этого Загорски стала представлять Россию.

Джонатан Гурейро

Партнёр Тиффани тоже имеет интересное происхождение: его мама — советская фигуристка Светлана Ляпина, отец — родом из Португалии. А родился Джонатан и вовсе в Австралии.

Диана Дэвис

По маме у фигуристки русские, грузинские и армянские корни, а отец Дианы – американец.

Аннабель Морозов

В жилах Аннабель течёт русская и французская кровь, а родилась спортсменка в США.

Евгения Медведева

Мама Жени — русская, а папа — армянин, и какое-то время фигуристка носила фамилию папы (Бабасян).

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