Увлечение боксом Алины Загитовой перешло на новый уровень. Олимпийская чемпионка планирует сразиться с Ольгой Бузовой, которая уже много лет боксирует на тренировках. Победит ли фигуристка столь «грозную» соперницу?
27 мая Алина опубликовала в соцсетях видео боксёрской тренировки с ассистентом. Девушка не объяснила, зачем решила надеть боксёрские перчатки, но кокетливо написала: «На всякий случай».
Фигуристка продолжает напоминать о новом увлечении. Выложила кадры уставшей себя с боксёрскими перчатками и подписала: «Всем спорт». Стало понятно, что сражаться на ринге Алине понравилось.
20 июня стало известно, что Загитова выступит в показательном поединке по боксу. Дмитрий Губерниев предложил в качестве соперницы Ольгу Бузову и Клаву Коку. Промоутер «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Владимир Хрюнов всерьёз воспринял идею боя с Бузовой.
Противником Алины объявили олимпийского чемпиона 2020 года по боксу в весовой категории до 57 кг Альберта Батыргазиева. Девушка уверенно настроилась на победу.
Губерниев предложил Алине сразиться с ним на Дне московского спорта и побить за прошлые обиды.
Батыргазиев отказался драться из-за старой травмы. Его заменили двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Алина пожелала Батыргазиеву благополучного восстановления.
25 июня Алина провела показательную тренировку и бой с Саитовым. Ведущий по ошибке объявил фигуристку как Камилу Валиеву, но зрители его поправили. После поединка Саитов подарил Алине цветы и отметил, что у неё неплохо получается.
«Действительно, разные виды спорта. Начала заниматься полтора месяца назад. Это помогает мне поддерживать физическую форму, потому что в боксе есть всё, что нужно нам для фигурного катания: и координация, и выносливость, и быстрота движений. Поэтому я решила, что бокс — тот вид спорта, который мне нужен для поддержания формы».
Алина посетила суперфинал турнира «Лига бокса. Интерконтинентальный Кубок». «Было очень интересно наблюдать за ходом боёв, смотреть, какие движения и в какой ситуации делают профессионалы. Возьму на заметку на будущее».
В августе промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что организация боя Загитовой и Бузовой уже в процессе, а также не исключил спарринга с Евгенией Медведевой.
В сентябре Хрюнов объявил, что хочет устроить встречу Загитовой и Бузовой на ринге в декабре или даже раньше из-за занятости фигуристки в ледовых шоу.
«Пока не чувствую, что хочу с кем-то драться, бороться. Пока всё это не про меня. Но кто знает? Никогда не загадываю на будущее. Чем меня привлекают единоборства? Ощущением себя», — рассказала Загитова в комментарии «Плеймейкеру».
«Состоится ли боксёрский поединок между Загитовой и Бузовой? Я запланировал дату — 9 марта. Бузова — Загитова — это будет главный бой», — приводит слова Хрюнова Legalbet.
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