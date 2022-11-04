Он имеет большой опыт и стоит на коньках лучше Дани Милохина.
Вместе с Медведевой пробовались разные звёзды, например, актёры Антон Рогачёв, внешне очень похожий на Даню Милохина, и Алексей Лукин. Все они не подошли, во многом из-за уровня владения коньком.
В прошлом сезоне проекта Фёдор Федотов выступал в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар. Их пара стала лучшей в сезоне, несмотря на то что Татьяне пришлось выступать с тяжёлой травмой в последних выпусках.
Авербух называл фамилию Федотова в числе кандидатов, но этот вариант изначально отмели из-за занятости артиста. Видимо, всё же удалось найти слоты в графике, чтобы поучаствовать в проекте и спасти Женю.
Речь идёт о проекте «Последний аксель» про фигурное катание, который вышёл на платформы год назад. Женя сыграла в сериале саму себя, а Фёдор – сына тренера Артаковой, одного из главных героев.
Фёдор серьёзно встал на коньки именно перед съёмками этого фильма, поэтому имел определённый бэкграунд ещё до старта «ЛП».
Татьяна Волосожар также участвует в новом сезоне проекта, её партнёром стал Вячеслав Чепурченко.
Как сообщают СМИ, Медведева и Федотов начнут сниматься 5 ноября, нужно будет нагнать все дни, пропущенные Женей из-за ухода партнёра.
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