Странная татуировка в честь Медведевой

Со временем Милохин и Медведева нашли общий язык и стали блестяще выступать. Даня был так впечатлён Женей, что в память о ней набил себе татуировку. На его ноге появился розовый медведь с надписью «Люблю Даню» на животе и «Жека» на одном из лезвий коньков.