В каких ролях великий спортсмен побывал за свои 40 лет?
За свою спортивную карьеру Плющенко завоевал несметное количество медалей. До сих пор Евгений выходит на лёд с показательными номерами и держит себя в отличной физической форме.
С 2017-го Плющенко владеет собственной академией, в которой лично ведёт спортсменов. Нынешние главные звёздочки академии – Софья Муравьёва, Софья Титова и Вероника Жилина.
Свою академию Плющенко построил с нуля, за несколько лет в Москве и области появилось несколько катков, а также собственная деревня с домиками и гостиницей для спортсменов.
Ещё в нулевые Плющенко пробовал себя в роли телеведущего – он работал в таких проектах, как «Звёзды на льду» и «Властелин горы».
В этом году Евгений оказался в футбольной Медиалиге: он обсуждал вариант подписания контракта с командой BrokeBoys. До полноценного сезона с командой так и не дошло, поскольку в одном из матчей Плющенко получил травму.
Зато в хоккей Плющенко погрузился основательно. Он создал собственную любительскую команду «Союз чемпионов», с которой регулярно проводит тренировки.
Уже 13 лет Евгений Плющенко состоит в браке с продюсером Яной Рудковской. За это время в их семье появились двое сыновей – Александр и Арсений. Гном Гномыч уже выполняет разряды, младшего сына тоже планируют поставить на коньки.
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