На ледовой арене «Айсберг» было невероятно тепло, особенно во второй день соревнований, когда все отмечали День тренера. Вспоминаем, как это было!
Саша очень переживала за Марка на этом турнире. Фигуристка присутствовала на выступлениях возлюбленного и ярко проявляла эмоции. После феноменальной программы она звонко аплодировала Кондратюку с собакой на руках.
Саша также отчаянно нуждалась в поддержке после не совсем удачных прокатов. Этим занялась её новый тренер Светлана Соколовская. Наставница крепко обняла Трусову, вышедшую со льда с плюшевым гусём, и прошептала милое напутствие.
Методы воспитания Этери Георгиевны слегка отличаются, но наставница тоже умеет улыбаться. После успешного проката Аделии она была счастлива, но добавила критики. «На такой ерунде!» — воскликнула она, намекнув, что ученица ошиблась на простом каскаде.
Александра и её партнёр Дмитрий Козловский справились с произвольным танцем не на сто процентов, но всё равно были довольны. Фигуристка посвятила прокат Тамаре Николаевне, забавно поздравив её с профессиональным праздником.
В тот день поздравлений было очень много, но на фоне остальных выделились Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Спортсмены поздравили не только тренеров, но и танцора Валерия Ангелопола с Днём рождения.
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