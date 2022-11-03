Евгеньев послал сердечко Ангелополу

В тот день поздравлений было очень много, но на фоне остальных выделились Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Спортсмены поздравили не только тренеров, но и танцора Валерия Ангелопола с Днём рождения.