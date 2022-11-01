Турнир «Бархатный сезон» оказался богатым на драмы. Пересматриваем самые напряжённые моменты соревнований вместе.
Выступление пары Карина Акопова/Никита Рахманин в произвольной программе обернулось настоящей трагедией. Партнёрша больно упала с выброса и еле смогла подняться.
Храбрая девушка всё-таки завершила выступление, но далось ей это очень трудно. В конце Карина не сдержала слёз, однако её поддержал Никита, а затем и зрители.
Очень боялась повторения предыдущей истории Александра Трусова, когда смотрела прокат Марка Кондратюка. После того как фигурист упал в произвольной программе, она не сдержала эмоций. Слава богу, обошлось!
Первая встреча Этери Тутберидзе и Александры Трусовой после перехода выдалась напряжённой. Пока Саша выступала в произвольной программе, наставница принципиально не смотрела на лёд. Неужели переживала?
Победители в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не оставили зрителей без драмы. Партнёрша дважды ошибалась в начале своих программ, в произвольном танце она даже упала!
Юный Кирилл Кельманов неудачно выступил в короткой программе, за что его отчитал Алексей Урманов, который наверняка желал ученику лишь лучшего. Увы, тот, очевидно, получил травму и снялся с произвольной.
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