Пересматриваем вместе самые милые и смешные моменты первого этапа Гран-при России.
«В номере с утра подумал, что поцелую лед в случае удачного проката», – рассказал чемпион Европы. Прокат произвольной вышел удачным, так что Дима выполнил своё обещание.
Перед стартом короткой программы Сони из зрительного зала громко выкрикнули: «Давай!». На мгновение фигуристка даже вышла из образа и улыбнулась.
После короткой программы болельщики передали Камиле плюшевый лимон огромных размеров! Его спортсменка взяла прямо в зону kiss-and-cry.
Обыграть серебряных призёров Олимпиады – огромная честь, и Наташа с Ильёй просто не поверили своим глазам, когда увидели итоговую таблицу.
В интервью Максиму Транькову Валерий объяснил происхождение своей необычной фамилии и научил всех правильному произношению – с ударением на третий слог.
Александр не выходил из образа спецагента даже во время вручения медалей: забрался на пьедестал и погрозил всем воображаемым пистолетом.
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