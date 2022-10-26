Победа сборной России в командном турнире в Пекине была неоспоримой, пока не разгорелся допинг-скандал Камилы Валиевой. Именно за это зацепились фигуристы из США, которые теперь намерены получить медаль высшего достоинства.
После того как церемония награждения по итогам олимпийского командного турнира была отменена, сборная США вознамерилась опротестовать это решение, подав апелляцию в спортивный арбитражный суд, но та была отклонена.
После этого многие спортсмены начали высказываться о деле Валиевой, повлиявшем на исход ситуации. Так, Нэйтан Чен рассказал, что сборная США заслуживала получить свои медали ещё в Пекине, но вместе с тем выразил сочувствие Камиле, которая также пострадала.
«Это тяжело… Я определённо сочувствую ей и всему, через что она прошла. Но суть в том, что нам нужен чистый спорт», — отметил фигурист в интервью Teen Vogue.
Алекса Книрим не осталась в стороне и поначалу поддержала ученицу Этери Тутберидзе, но затем вместе с партнёром Брэндоном Фрейзером жёстко раскритиковала спортсменку: «Почему нас наказывают за то, чего мы не делали?» — вопрошала она.
Впоследствии Книрим едко ответила Валиевой, давшей комментарий по поводу международного бана: «Жаль, что мне всё ещё приходится ждать, когда я получу свою олимпийскую медаль».
Винсент Чжоу пошёл ещё дальше и заявил, что сборная США намерена получить золотые медали Олимпиады, вероятно, уповая на то, что из-за дисквалификации Валиевой результаты российской команды будут аннулированы.
«Мы готовы ждать награждения неделю, две, полгода, четыре года. Я рад, что солидарен с моими партнёрами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований», — сказал он Figure Skaters Online.
«Мы добились медалей вместе, хотим разделить эту радость на церемонии. Желаю всем, чтобы это состоялось», — присоединилась к товарищу по команде Мэдисон Хаббелл.
Неопределённость по данному вопросу особенно беспокоит американских фигуристов. А после отказа РУСАДА оглашать результаты расследования по делу Валиевой они и вовсе негодуют.
«Разочарование растёт в геометрической прогрессии и становится всё больше по мере того, как проходят дни и месяцы, а решения нет, последний же релиз РУСАДА усугубляет всё ещё сильнее», — приводит слова Эвана Бэйтса канал ESPN.
«Вероятно, это самое сложное — ничего не знать о ситуации. Мы получаем новую информацию и всегда слышим: «Мы без понятия, что происходит». Это очень раздражает», — поддержал его Нэйтан Чен в разговоре с AP.
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