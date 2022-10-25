Что ж, облегчим ей задачу и предложим список кандидатов, которые смогли бы встать на коньки вместе с ней.
Одним из самых предпочтительных вариантов стал популярный блогер Дава. Артист ещё в прошлом году намеревался принять участие в «Ледниковом периоде» вместе с Аделиной Сотниковой, но выбыл из конкурса из-за травмы руки.
Другой блогер, Ваня Дмитриенко, также знаком с кухней фигурного катания, так как в последнее время часто общается с Камилой Валиевой. Она и Женя могли бы быстро обучить его азам своего вида спорта.
А вот Кристиану Костову не привыкать менять ботинки на коньки. Певец, а по совместительству близкий друг Медведевой волей-неволей был вынужден научиться уверенно чувствовать себя на льду.
Тёплые отношения поддерживает Женя и с Анаром Халиловым. Актёр неплохо катается на коньках: его навыки Медведева оценила на 6.0.
Поклонники Егора Крида уже давно хотят увидеть его в самом известном телепроекте о фигурном катании, и вот ему выпала отличная возможность примерить новое амплуа. Медведева и Крид хорошо знают друг друга и могут составить гармоничную пару.
Раскрыть страстную сторону фигуристки мог бы Дима Ермузевич. Блогер уже делал Жене фотосессию в нижнем белье, почему бы не перенести те образы на лёд?
Ещё один блогер-хороший друг Медведевой. «Стас просто класс» — это тот человек, на которого точно можно положиться: вместе с Женей они выпустили собственный мерч, в котором могут выступать в «Ледниковом проекте». Хорошая реклама!
Егор Шип стал напарником Медведевой в шоу «Вызов» на ТНТ. По темпераменту Шип очень похож на Милохина — яркий, дерзкий и слегка беспечный, так что Жене будет проще с ним сработаться.
Ну и куда же без вездесущего Дмитрия Губерниева? Комментатор так часто уделял внимание речи Алины Загитовой на «Ледниковом проекте», что нет никаких сомнений, что он «в теме».
Дмитрий всегда с теплотой отзывается о Жене и болеет за неё. Нет никаких сомнений, что, если ему предложить, он точно не откажет Медведевой в помощи. Тем более ведущий уверенно стоит на коньках.
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