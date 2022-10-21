Показываем тренерский штаб в лицах.
В «Хрустальном» Этери Георгиевна начала работать в середине нулевых годов. Она и ставила программы своим фигуристам, и проявила себя как организатор, набрав в свою команду целую россыпь специалистов.
Сергей Викторович более известен в штабе как специалист по постановке техники, в частности по прыжкам ультра-си, которые активно исполняют ученики и ученицы Тутберидзе.
Главный постановщик всех программ группы Тутберидзе. В штабе отмечали, что важно иметь своего хореографа, поскольку программа по ходу сезона может просто развалиться, а специалист может сохранять её в течение сезона.
За хореографию в зале и работу с пластичностью в штабе отвечает именно Алексей Железняков. Он начал работать с группой Тутберидзе, когда Этери Георгиевна только начинала свою тренерскую деятельность в России.
Также хореографией в зале с фигуристками занимается Ксения Поталицына, действующая артистка балета.
С младшей группой Тутберидзе работает 23-летний Георгий Похилюк. Он пополнил штаб летом 2020 года. Похилюк сопровождает подопечных на соревнованиях, а также занимается и постановками для юных фигуристов группы.
Также с младшей группой работают экс-ученики Этери Георгиевны Полина Цурская и Артемий Пунин. Хореограф Виктор Адоньев рассказывал, что тройные прыжки Анне Щербаковой поставил именно Пунин, после чего фигуристка вернулась в группу Тутберидзе.
Также в системе группы Тутберидзе есть оздоровительные начальные группы, в которой катаются самые юные фигуристы. Кристина (на фото) в паре с Алексеем Рогоновым выступала на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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