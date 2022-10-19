Родственники часто катались вместе до 60-х годов, но есть и совсем свежие примеры.
Изабель и Поль родились в Канаде и первые результаты стали показывать именно в этой стране, но затем начали кататься за Францию. Именно под этим флагом они выиграли ЧМ-1991 и стали вторыми на Олимпиаде 1992 года в Альбервиле.
Шинед и Джон катались вместе с 2000 года, до этого момента Шинед шесть сезонов провела в паре с Джейми Фергюсоном. Но успехов добилась именно в дуэте с братом: они взяли две бронзы на чемпионате Европы, вошли в топ-5 на ЧМ и в топ-8 на ОИ.
До того, как встать в пару с Закари Донохью, Мэдисон Хаббелл несколько сезонов каталась вместе со своим братом Кифером. Вместе они выиграли финал юниорского Гран-при и стали третьими на чемпионате четырёх континентов.
Майя и Алекс катались вместе с 2004 года, пик их карьеры — две бронзы на Олимпиаде. И всё это несмотря на критику их катания. «Шибутани показали прекрасный танец, но не дуэт, не отношения мужчины и женщины», – отмечала Наталья Бестемьянова.
Натали и Филип выступают на международном уровне с сезона-2017/2018, в прошлом сезоне они представляли Чехию на Олимпийских играх и выступили в том числе в командном турнире.
Ещё одна чешская родственная пара выступает сейчас по юниорам. Катерина и Даниэль показали лучшие результаты в танцах на льду в серии Гран-при среди юниоров и являются фаворитами финала в Турине.
В прошлом сезоне Уна и Гейдж уже стали чемпионами мира среди юниоров в танцах на льду. Вместе они катаются с 2016 года: тогда Уне было 12 лет, а Гейджу — 14.