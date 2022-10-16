Евгений Плющенко и его Sex Bomb

Легендарный показательный Евгения Плющенко произвёл фурор на ЧМ-2001 в Ванкувере и стал визитной карточкой фигуриста. Много раз Евгений повторял этот номер на шоу даже после завершения активных выступлений.