Самые эпатажные образы наших фигуристов

Восхищать публику неожиданными перевоплощениями могут не только Плющенко и Ягудин.

Евгений Плющенко и его Sex Bomb

Легендарный показательный Евгения Плющенко произвёл фурор на ЧМ-2001 в Ванкувере и стал визитной карточкой фигуриста. Много раз Евгений повторял этот номер на шоу даже после завершения активных выступлений.

…а также показательный номер в испанском платье

Чуть позже в арсенале Евгения появился другой показательный – фигуристу не страшно было облачиться в женское платье и пойти на лёд покорять публику.

Роман Костомаров и женская роль в платье и корсете

Для спектакля «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха Роман Костомаров перевоплотился в ведьму в корсете и колготках. У фигуриста получилось весьма достоверно сыграть злодейку.

Дмитрий Алиев — волк из «Сумерек»

После сезона-2020/2021 Дмитрий решил удивить публику необычным номером в образе оборотня из «Сумерек». Половину показательного он катался в джинсовой куртке, но затем снимал её и оставался в волчьей шкуре.

Михаил Коляда переодевался в Бабу-ягу

До Олимпиады в Пхёнчхане Михаил исполнял показательный номер с метлой – превращение в Бабу-ягу получилось на славу.

Евгений Семененко и покраска ради номера Frost

Этой весной любителей фигурного катания удивил Евгений Семененко: к номеру под песню TxT он каждый раз наносил специальный грим и выбеливал волосы, чтобы полностью соответствовать заданному образу.

Алексей Ягудин в образе Мышиного короля

Для спектакля «Щелкунчик» олимпийскому чемпиону пришлось примерить на себя роль крысы. Фигурист не одни гастроли откатался в образе Мышиного короля.