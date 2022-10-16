Восхищать публику неожиданными перевоплощениями могут не только Плющенко и Ягудин.
Легендарный показательный Евгения Плющенко произвёл фурор на ЧМ-2001 в Ванкувере и стал визитной карточкой фигуриста. Много раз Евгений повторял этот номер на шоу даже после завершения активных выступлений.
Чуть позже в арсенале Евгения появился другой показательный – фигуристу не страшно было облачиться в женское платье и пойти на лёд покорять публику.
Для спектакля «Волшебник страны Оз» Ильи Авербуха Роман Костомаров перевоплотился в ведьму в корсете и колготках. У фигуриста получилось весьма достоверно сыграть злодейку.
После сезона-2020/2021 Дмитрий решил удивить публику необычным номером в образе оборотня из «Сумерек». Половину показательного он катался в джинсовой куртке, но затем снимал её и оставался в волчьей шкуре.
До Олимпиады в Пхёнчхане Михаил исполнял показательный номер с метлой – превращение в Бабу-ягу получилось на славу.
Этой весной любителей фигурного катания удивил Евгений Семененко: к номеру под песню TxT он каждый раз наносил специальный грим и выбеливал волосы, чтобы полностью соответствовать заданному образу.
Для спектакля «Щелкунчик» олимпийскому чемпиону пришлось примерить на себя роль крысы. Фигурист не одни гастроли откатался в образе Мышиного короля.