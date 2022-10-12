«В наше непростое время хочется дарить людям веру в любовь, что добро всегда побеждает зло. Я надеюсь, что будет возможность подарить деткам и им семьям волшебство, красоту, спорт и возможность увидеть своих любимых фигуристов», — делилась Навка планами с РБК.